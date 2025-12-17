FOTO – Chi si rivede! Bonaventura ritrova Italiano in Arabia: “Il numero uno”

Viola News
Bonaventura e Italiano
In Arabia Saudita incontro tra Italiano e Bonaventura: i due ex Fiorentina si ritrovano e il centrocampista omaggia il tecnico sui social.
In Arabia Saudita c’è stato un incontro speciale tra due ex viola. Vincenzo Italiano, arrivato in Arabia per la Supercoppa, ha ritrovato Giacomo Bonaventura, con cui ha condiviso diverse stagioni alla Fiorentina. A raccontare il momento è stato lo stesso centrocampista, che ha pubblicato una storia su Instagram con una foto insieme all’ex allenatore e la scritta: “Il numero uno, Vincenzo Italiano”.

