Pantaleo Corvino, ex ds della Fiorentina, ha di recente compiuto gli anni e per l'occasione ha deciso di farsi un regalo particolare. Nella sua casa a Vernole, in provincia di Lecce, ha fatto dipingere i muri dell'intera facciata con i volti dei centravanti che ha comprato durante la sua carriera: Casarano, Fiorentina, Lecce, Bologna.
Lecce, Corvino e i murales della sua villa con i bomber acquistati
Il ds del Lecce ha reso casa sua una sorta di museo a cielo aperto
Per quanto riguarda il passato in viola si scorgono i volti di Amauri, Toni, Babacar, Chiesa, Osvaldo, Vlahovic, Jovetic, Ljajic e Mutu. Le foto:
