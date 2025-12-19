Lecce, Corvino e i murales della sua villa con i bomber acquistati

Pantaleo Corvino, ex ds della Fiorentina, ha di recente compiuto gli anni e per l'occasione ha deciso di farsi un regalo particolare. Nella sua casa a Vernole, in provincia di Lecce, ha fatto dipingere i muri dell'intera facciata con i volti dei centravanti che ha comprato durante la sua carriera: Casarano, Fiorentina, Lecce, Bologna.