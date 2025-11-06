Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Corvino: “Firenze è casa mia. Dispiace per i tifosi e per la città”

news viola

Corvino: “Firenze è casa mia. Dispiace per i tifosi e per la città”

Pantaleo Corvino
Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina ora al Lecce, ha parlato della tragica situazione in casa viola
Redazione VN

Intervenuto a Sportitalia, Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina ora al Lecce, ha parlato della tragica situazione in casa viola. Ecco le sue parole:

Ho vissuto dieci anni a Firenze, e mi dispiace tantissimo vedere quello che sta succedendo in casa Fiorentina. Mi dispiace per la società, per la squadra, per la tifoseria. Mi hanno fatto sentire sempre a casa, sono a Lecce proprio perché è la Firenze del sud. Dopo la tempesta c'è sempre la quiete, spero che presto possa finire tutto.

 

Leggi anche
Mainz-Fiorentina, ore 18.45: dove vederla in tv e streaming
La Fiorentina oggi su radio e tv locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA