Corvino: “Firenze è casa mia. Dispiace per i tifosi e per la città”

Intervenuto a Sportitalia, Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina ora al Lecce, ha parlato della tragica situazione in casa viola. Ecco le sue parole:
Ho vissuto dieci anni a Firenze, e mi dispiace tantissimo vedere quello che sta succedendo in casa Fiorentina. Mi dispiace per la società, per la squadra, per la tifoseria. Mi hanno fatto sentire sempre a casa, sono a Lecce proprio perché è la Firenze del sud. Dopo la tempesta c'è sempre la quiete, spero che presto possa finire tutto.
