Bernardeschi ko: frattura alla clavicola, intervento e lungo stop. Salta la Fiorentina?

L'infortunio dell'ex giocatore della Fiorentina ora alla corte di Vincenzo Italiano

Redazione VN 20 dicembre - 16:00

Brutte notizie per il Bologna e per Federico Bernardeschi. Gli esami strumentali svolti questa mattina a Bologna hanno confermato le sensazioni avute già ieri sera: l’attaccante ha riportato una frattura della clavicola sinistra. Come comunicato dal club rossoblù attraverso una nota ufficiale, Bernardeschi sarà sottoposto a intervento chirurgico nella giornata di martedì, con tempi di recupero stimati in circa sei settimane.

L’infortunio era avvenuto al 40’ del primo tempo della semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter. Dopo uno scontro di gioco e una caduta rovinosa, Bernardeschi era rimasto a terra visibilmente dolorante, costringendo lo staff medico a intervenire immediatamente. A chiarire la gravità della situazione era stato già in campo Riccardo Orsolini, che dalla panchina aveva riferito: “Si è rotto la spalla”.

Lo stop dell’ex Fiorentina avrà un peso significativo sul calendario del Bologna. Bernardeschi salterà infatti la finale di Supercoppa e, in campionato, non sarà disponibile per le sfide contro Sassuolo, Inter, Atalanta, Como, Fiorentina, Genoa e Verona, con rientro previsto non prima della metà di gennaio.