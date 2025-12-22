Ex viola, Nico González ko contro il Girona: riscatto a 34 milioni a rischio

L’Atletico Madrid batte il Girona 3-0, ma la vittoria è oscurata dall’infortunio di Nico González. L’ex viola, passato dalla Juventus alla corte del Cholo Simeone in estate, è uscito dopo circa 25 minuti per un dolore alla coscia, facendo temere una lesione muscolare.
Il problema preoccupa la dirigenza bianconera: l’obbligo di riscatto da 34 milioni dell’argentino scatterebbe solo al raggiungimento di 21 presenze da almeno 45 minuti. Con 11 partite già completate, Nico deve ancora disputare 10 incontri “pieni”, un traguardo ora in dubbio in caso di stop prolungato.
