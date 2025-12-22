Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola, Nico González ko contro il Girona: riscatto a 34 milioni a rischio

altre news

Ex viola, Nico González ko contro il Girona: riscatto a 34 milioni a rischio

Ex viola, Nico González ko contro il Girona: riscatto a 34 milioni a rischio - immagine 1
Infortunio per Nico Gonzalez, Juventus preoccupata per il riscatto fissato a 34 milioni a rischio
Redazione VN

L’Atletico Madrid batte il Girona 3-0, ma la vittoria è oscurata dall’infortunio di Nico González. L’ex viola, passato dalla Juventus alla corte del Cholo Simeone in estate, è uscito dopo circa 25 minuti per un dolore alla coscia, facendo temere una lesione muscolare.

Il problema preoccupa la dirigenza bianconera: l’obbligo di riscatto da 34 milioni dell’argentino scatterebbe solo al raggiungimento di 21 presenze da almeno 45 minuti. Con 11 partite già completate, Nico deve ancora disputare 10 incontri “pieni”, un traguardo ora in dubbio in caso di stop prolungato.

Leggi anche
Ex viola: Ikoné protagonista, tripletta in Coppa di Francia
Bernardeschi ko: frattura alla clavicola, intervento e lungo stop

© RIPRODUZIONE RISERVATA