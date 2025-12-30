Intervenuto alla trasmissione "Maracanà" di Tmw Radio, l'ex calciatore viola Alberto Di Chiara afferma:
Di Chiara: "Per guarire la Fiorentina servirebbe un mago. Torna Pioli? Non credo"
L'ex esterno gigliato, oggi opinionista, non è ottimista
Situazione complicatissima quella della Fiorentina, servirebbe un mago per guarirla, uno con la bacchetta magica. Non so che progettualità abbia in mente Paratici, certo è che avrà tanto da fare. Non credo ad un ritorno di Pioli, di sicuro deve cambiare l'equilibrio interno e sicuramente un nuovo punto di riferimento societario sarà fondamentale. Non mi sembra che Vanoli abbia in mano la situazione, a Parma la Fiorentina ha perso contro una squadra non irresistibile, ha creato ma ha concluso con poca convinzione. Manca lo spirito.
