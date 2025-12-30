Poesio: “Fiorentina ultima meritatamente. Vanoli? Ha cambiato solo il capitano”

Così Ernesto Poesio, giornalista del Corriere Fiorentino, al "Pentasport" di Radio Bruno:
"Ditemi voi una formazione peggiore di quella viola, il Pisa ad esempio gioca con più dignità", ha detto il cronista
Speriamo che qualcosa accada, sia in campo che fuori, questo stallo in cui sembra piombata la Fiorentina è davvero pesante. Da una parte c'è l'attesa per l'arrivo di Paratici, che ancora non è definito come tempistica, dall'altra quello che vediamo sul rettangolo verde, dove la delusione è alta. Le partite passano, c'è un mercato da fare e servono tanti punti per raggiungere la quota salvezza. Basta parlare di un problema di tipo mentale, è la qualità che manca, della società e della squadra che va in campo. Ditemi voi una formazione peggiore di quella viola, il Pisa ad esempio gioca con più dignità almeno. L'ultimo posto è meritato, ha dimostrato che può perdere da tutti e anche in Conference non è andata meglio nonostante il livello degli avversari. Il campo dice questo e non mente, i problemi sono tecnici, tattici, di personalità. Vanoli? Vediamo cosa succede nelle prossime partite, mi aspetto che dia qualcosa in più, di concreto ha cambiato solo il capitano. E' sempre tutto molto confusionario in campo, dai moduli alle sostituzioni. Mi aspetto una qualsiasi proposta di gioco. Ancora una volta l'allenatore è stato lasciato solo, come già successo in passato. C'è uno scollamento preoccupante con la società, né i giocatori né l'allenatore sentono la Fiorentina. Aspettiamo Paratici come fosse il salvatore della patria, ma ricordiamoci che lui non va in campo.
