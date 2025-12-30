La Fiorentina è la “delusione del 2025” secondo Lele Adani. Il verdetto è arrivato durante la trasmissione Viva el Futbol, dove Adani, Ventola e Cassano hanno assegnato i loro premi simbolici per l’anno solare 2025. Tra questi, quello più pesante è stato senza dubbio il premio delusione, che l’ex difensore viola ha deciso di attribuire proprio al club gigliato.
Adani: “Fiorentina più grande delusione del 2025. Cassano aveva previsto tutto”
Le parole dell'ex calciatore viola
«Per me la più grande delusione è la Fiorentina, continuo a dirlo», ha spiegato in diretta. «Sai perché? A maggior ragione che finisci un percorso con Palladino e vai a picco così. Solo Cassano l’aveva pronosticato». Parole che sottolineano come il crollo viola non sia stato solo inatteso, ma anche particolarmente evidente rispetto al lavoro impostato in precedenza.
Nel mirino anche l’ultimo passo falso, la sconfitta di Parma, che per Adani certifica definitivamente la crisi. «Una cosa molto deludente, ragazzi hanno perso anche a Parma, per me è la peggior squadra», ha concluso, lasciando poco spazio a interpretazioni.
