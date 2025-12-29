Galli: “Paratici mi piace, ma deve arrivare domattina. Ora servono uomini veri”

L'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli ha parlato a Rtv38:
Ci siamo spesi prima per Giuntoli e poi per Paratici, ma se nessuno parla, queste voci da dove escono? È una situazione ridicola, non parla nessuno e escono notizie, mi sembra di vivere in un altro mondo. A me Paratici piace come dirigente, il suo arrivo domattina al Viola Park andrebbe a cancellare gli errori commessi finora. Brescianini? Lo prenderei, ma non so se oggi la Fiorentina può essere un'opzione accattivante. Ma al di là dei giocatori servono uomini veri, oggi mi preoccupa il fatto che la squadra non si sia calata nella lotta per non retrocedere.
