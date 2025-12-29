Viola News
Perinetti: “Fiorentina sorpresa dell’anno. Paratici ha visione più serena”

"Magari la soluzione è più facile di quella che si possa immaginare anche se guardandola uno non si riesce a capacitare"
Redazione VN

L'esperto dirigente sportivo Giorgio Perinetti ha parlato a Radio Sportiva del momento della Fiorentina:

È la sorpresa dell’anno perché può capitare che una squadra non riesca a centrare gli obiettivi che si era prefissata come il ritorno in Europa, ma ritrovarsi in quella situazione di classifica è veramente difficile da spiegare e da capire i motivi, che ci saranno. Ora Paratici, forse venendo da fuori, può avere una visione più serena per intervenire. Magari la soluzione è più facile di quella che si possa immaginare anche se guardandola uno non si riesce a capacitare. Credo che Paratici, se ha accettato, avrà una visione abbastanza chiara.

 

