L’opinione: “Alla Fiorentina serve un piccolo miracolo. Ecco cosa farei a gennaio”

Massimo Bonanni, ex giocatore e oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio della Fiorentina:
"La società deve entrare nella mentalità che a gennaio si debba cambiare molto"
La situazione è molto difficile e ad oggi la società deve entrare nella mentalità che a gennaio si debba cambiare molto. Con questi giocatori ad oggi è difficile arrivare alla salvezza. Servono calciatori che abbiano esperienza in questo tipo di situazioni. Siamo a fine Dicembre e la Fiorentina ha fatto solo nove punti, serve un piccolo miracolo.
