Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv L’opinione: “Alla Fiorentina serve un piccolo miracolo. Ecco cosa farei a gennaio”

news viola

L’opinione: “Alla Fiorentina serve un piccolo miracolo. Ecco cosa farei a gennaio”

L’opinione: “Alla Fiorentina serve un piccolo miracolo. Ecco cosa farei a gennaio” - immagine 1
"La società deve entrare nella mentalità che a gennaio si debba cambiare molto"
Redazione VN

Massimo Bonanni, ex giocatore e oggi allenatore, ha parlato a TMW Radio della Fiorentina:

La situazione è molto difficile e ad oggi la società deve entrare nella mentalità che a gennaio si debba cambiare molto. Con questi giocatori ad oggi è difficile arrivare alla salvezza. Servono calciatori che abbiano esperienza in questo tipo di situazioni. Siamo a fine Dicembre e la Fiorentina ha fatto solo nove punti, serve un piccolo miracolo.

Leggi anche
Di Gennaro: “La Fiorentina non si rende conto che lotta per non retrocedere”
Infantino verso il ritorno in Argentina: parla il tecnico dell’Argentinos Juniors

© RIPRODUZIONE RISERVATA