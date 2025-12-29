In attesa della comunicazione ufficiale, l’allenatore dell’Argentinos Juniors, Nicolas Diez, è intervenuto ai microfoni di DSports Radio per commentare l’imminente arrivo di Gino Infantino dalla Fiorentina:
Infantino verso il ritorno in Argentina: parla il tecnico dell’Argentinos Juniors
Ho avuto modo di parlare con Gino e mi ha confermato la sua forte volontà di tornare. Credo che questo sia l’aspetto fondamentale. È un calciatore di grande tecnica, in grado di portarci una qualità superiore rispetto a quella attuale.
Un’occasione per rilanciare la carriera—
Diez ha poi aggiunto:
Infantino ha voglia di rimettere in carreggiata il proprio percorso professionale. Siamo molto contenti che abbia scelto di venire da noi e ci auguriamo che questa esperienza possa rivelarsi positiva per entrambe le parti.
Il centrocampista classe 2003, dopo una stagione vissuta ai margini con la Fiorentina e la precedente esperienza all’Al Ain, è pronto a trasferirsi in Argentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ex giocatore del Rosario Central resta comunque legato al club viola da un contratto valido fino al 2028.
