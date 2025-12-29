Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Infantino verso il ritorno in Argentina: parla il tecnico dell’Argentinos Juniors

news viola

Infantino verso il ritorno in Argentina: parla il tecnico dell’Argentinos Juniors

Infantino verso il ritorno in Argentina: parla il tecnico dell’Argentinos Juniors - immagine 1
Le dichiarazioni di Nicolas Diez sull’arrivo del centrocampista Gino Infantino all’Argentinos Juniors.
Redazione VN

In attesa della comunicazione ufficiale, l’allenatore dell’Argentinos Juniors, Nicolas Diez, è intervenuto ai microfoni di DSports Radio per commentare l’imminente arrivo di Gino Infantino dalla Fiorentina:

Ho avuto modo di parlare con Gino e mi ha confermato la sua forte volontà di tornare. Credo che questo sia l’aspetto fondamentale. È un calciatore di grande tecnica, in grado di portarci una qualità superiore rispetto a quella attuale.

Un’occasione per rilanciare la carriera

—  

Diez ha poi aggiunto:

Infantino ha voglia di rimettere in carreggiata il proprio percorso professionale. Siamo molto contenti che abbia scelto di venire da noi e ci auguriamo che questa esperienza possa rivelarsi positiva per entrambe le parti.

Il centrocampista classe 2003, dopo una stagione vissuta ai margini con la Fiorentina e la precedente esperienza all’Al Ain, è pronto a trasferirsi in Argentina con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ex giocatore del Rosario Central resta comunque legato al club viola da un contratto valido fino al 2028.

Leggi anche
Sandrelli: “Vanoli avrebbe dovuto già essere cacciato. Al mercato chi ci pensa?”
Martorelli: “Paratici deve fare pulizia. Pisa e Cremonese lottano di più”

© RIPRODUZIONE RISERVATA