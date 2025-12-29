Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sandrelli: “Vanoli avrebbe dovuto già essere cacciato. Al mercato chi ci pensa?”

news viola

Sandrelli: “Vanoli avrebbe dovuto già essere cacciato. Al mercato chi ci pensa?”

Sandrelli: “Vanoli avrebbe dovuto già essere cacciato. Al mercato chi ci pensa?” - immagine 1
Vi proponiamo le parole con le quali Massimo Sandrelli si è espresso al Pentasport di oggi.
Redazione VN

Massimo Sandrelli è intervenuto oggi a Radio Bruno nel corso del Pentasport per commentare la situazione in casa viola dopo la sconfitta in trasferta a Parma. Queste le sue parole:

Situazione imbarazzante, non è solo un problema di classifica. Questa squadra prende sempre gol. C'è un problema di difesa che non è mai stato risolto.

Una figura mancante

—  

Il mercato chi lo fa? Goretti? Non c'è una strategia e non so chi possa dettarla. Il cambio allenatore lo decide la società in base alle valutazioni che fa: tutto questo adesso chi lo può fare? Non c'è più un presidente e Paratici è ancora al Tottenham. Per me Vanoli doveva essere fuori già tre domeniche fa.

Leggi anche
Martorelli: “Paratici deve fare pulizia. Pisa e Cremonese lottano di più”
Berti: “Paratici uomo di spessore ed esperienza. I giocatori devono unirsi e lottare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA