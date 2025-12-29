Sandrelli: “Vanoli avrebbe dovuto già essere cacciato. Al mercato chi ci pensa?”

Massimo Sandrelli è intervenuto oggi a Radio Bruno nel corso del Pentasport per commentare la situazione in casa viola dopo la sconfitta in trasferta a Parma. Queste le sue parole:
Vi proponiamo le parole con le quali Massimo Sandrelli si è espresso al Pentasport di oggi.
Situazione imbarazzante, non è solo un problema di classifica. Questa squadra prende sempre gol. C'è un problema di difesa che non è mai stato risolto.
Una figura mancante—
Il mercato chi lo fa? Goretti? Non c'è una strategia e non so chi possa dettarla. Il cambio allenatore lo decide la società in base alle valutazioni che fa: tutto questo adesso chi lo può fare? Non c'è più un presidente e Paratici è ancora al Tottenham. Per me Vanoli doveva essere fuori già tre domeniche fa.
