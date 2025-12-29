Giocondo Martorelli è intervenuto a Italia 7 durante 30º minuto e si è così espresso riguardo al momento buio della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Martorelli: “Paratici deve fare pulizia. Pisa e Cremonese lottano di più”
news viola
Martorelli: “Paratici deve fare pulizia. Pisa e Cremonese lottano di più”
Le parole di Giocondo MARTORELLI a Italia 7.
Grande rispetto per Paratici, ma la situazione è troppo complicata. Due partite sulle tre ultime sono state sbagliate. Quella con l'udinese è stata un' illusione che ha scaldato l'ambiente ma ha fatto male.
Manca la consapevolezza—
I ragazzi non si rendono conto che bisogna fare punti. Paratici non va in campo, può al massimo intervenire su 3/4 acquisti. Dobbiamo fare più punti possibili entro la fine del mercato per far "ingolosire" i giocatori e farli venire qua. Paratici non dovrà avere paura di fare pulizia o di guardare in faccia nessuno. Ho sempre detto che questa squadra è senz'anima. La Cremonese e il Pisa, per esempio, hanno coraggio ma sono oggettivamente inferiori alla Fiorentina. Il Pisa ha molti giocatori che non hanno mai fatto la Serie A, la stanno provando adesso per la prima volta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA