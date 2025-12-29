Gianluca Berti, ds dell'Associazione Calcio Prato, ha parlato a Italia 7 per quanto riguarda Paratici e il suo imminente arrivo:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Berti: “Paratici uomo di spessore ed esperienza. I giocatori devono unirsi e lottare”
news viola
Berti: “Paratici uomo di spessore ed esperienza. I giocatori devono unirsi e lottare”
Le parole di Gianluca Berti, ds del Prato Calcio, a Italia 7.
Io ce l'ho avuto alla Samp, ma lui ha avuto esperienze davvero importanti: ha portato Ronaldo alla Juventus, per esempio. Penso che sia normale che dopo il suo vissuto sia un personaggio di spessore che potrebbe fare la differenza all'interno dello spogliatoio.
Le responsabilità tra allenatore e giocatori...—
C'è poco da dire su Vanoli: possiamo cambiare 100 allenatori, ma sono i giocatori a scendere in campo... Sono loro a decidere le sorti della partita. In questo momento vedo una Fiorentina in grande difficoltà. Tutti i calciatori hanno tradito le aspettative: ad oggi sono tutti sullo stesso livello. La viola non è abituata a lottare per non retrocedere: adesso non rimane che fare gruppo, unirsi e lottare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA