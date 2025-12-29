Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha commentato il mercato della Fiorentina:
Cecchi: “Vanoli non ha cambiato nulla. Vendere a gennaio? Ecco cosa penso “
Ero contento della campagna acquisti, tutta Italia pensava come me che si potesse essere tra il sesto e l'ottavo posto. Forse devi vendere, ma Dodò va all'Inter, Gudmundsson alla Roma. Questo vuol dire che i giocatori non stanno dimostrando chi sono davvero.
Non è riuscito a scaldare la Fiorentina. Nelle altre panchine, in cui è cambiato l'allenatore, si è visto un cambio di marcia, ma a Firenze l'encefalogramma è rimasto piatto.
