Bisoli: “Servono giocatori funzionali. Paratici? A giro non c’è di meglio”

Pierpaolo Bisoli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio sulla situazione delicata in casa viola:
Nelle stagioni come questa pensi di aver costruito la miglior squadra di sempre, invece le cose ti si rivoltano contro. Non è facile cambiare il tecnico in corsa. E nemmeno fare una rivoluzione durante la sessione di mercato invernale. Serviranno dei giocatori funzionali a giocare per non retrocedere. Paratici? E' un dirigente di altissimo livello, non so se ce ne sono di meglio in giro.
Con Zoff alla Fiorentina—
All'epoca trovammo 13-14 giocatori e li mentalizzammo per quell'obiettivo. Facemmo un ottimo finale di stagione. Il mio consiglio è quello di trovare un gruppo di calciatori che facciano il bene della Fiorentina, non bisogna guardare in faccia a nessuno. Basterebbero dieci vittorie, che non sono poche.
