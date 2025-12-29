Viola News
Bisoli: “Servono giocatori funzionali. Paratici? A giro non c’è di meglio”

Le parole di Pierpaolo Bisoli sul momento della Fiorentina
Pierpaolo Bisoli, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio sulla situazione delicata in casa viola:

Nelle stagioni come questa pensi di aver costruito la miglior squadra di sempre, invece le cose ti si rivoltano contro. Non è facile cambiare il tecnico in corsa. E nemmeno fare una rivoluzione durante la sessione di mercato invernale. Serviranno dei giocatori funzionali a giocare per non retrocedere. Paratici? E' un dirigente di altissimo livello, non so se ce ne sono di meglio in giro.

Con Zoff alla Fiorentina

All'epoca trovammo 13-14 giocatori e li mentalizzammo per quell'obiettivo. Facemmo un ottimo finale di stagione. Il mio consiglio è quello di trovare un gruppo di calciatori che facciano il bene della Fiorentina, non bisogna guardare in faccia a nessuno. Basterebbero dieci vittorie, che non sono poche.

