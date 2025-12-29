Sentite Orlando: “Iachini o Pioli al posto di Vanoli. Ma chi verrebbe a Firenze?”

Massimo Orlando ha parlato del futuro di Paolo Vanoli e chi, secondo lui, potrebbero essere i possibili sostituti. Ecco le parole dell'ex Fiorentina a Toscana TV:
Il parere di Massimo Orlando sulla panchina della Fiorentina
Non so se un cambio sarebbe davvero la decisione migliore: è chiaro che lui non ha lasciato il segno e probabilmente non può offrire molto di più. Le alternative sarebbero puntare su un profilo come Iachini, che però difficilmente rientra nei piani di Paratici, oppure provare a richiamare Pioli. Altre strade, realisticamente, non ce ne sono, anche perché in questa situazione non è facile capire chi accetterebbe di venire qui.
