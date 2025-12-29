Toni consiglia Gasperini: “Non serve Zirkzee. Se vuoi vincere devi prendere Kean”

Luca Toni, dagli studi di DAZN, ha commentato il momento pessimo della Fiorentina. In particolare, ha voluto consigliare l'acquisto di Kean alla Roma di Gasperini:
Toni sulla possibile cessione di Moise Kean
La Roma dovrebbe cercare un attaccante diverso da Zirkzee se vuole ambire a vincere, e Kean potrebbe rappresentare la scelta giusta. A gennaio, a Firenze, è necessaria una piccola rivoluzione, perché è evidente che nello spogliatoio qualcosa non va. Serve quindi un po’ di pulizia. Se Kean decidesse di lasciare la squadra, la Roma dovrebbe sfruttare l’occasione. In caso contrario, se restasse in maglia viola, la Fiorentina farebbe comunque bene a puntare su di lui, perché è il giocatore che può davvero guidarla verso la salvezza.
