CorFio duro su Moise Kean: “Adesso è un problema per questa Fiorentina”

Dentro la crisi di Moise Kean

Redazione VN 29 dicembre 2026 (modifica il 29 dicembre 2026 | 09:28)

Dopo una stagione chiusa al sesto posto e con 19 gol in Serie A, Moise Kean è oggi uno dei simboli della crisi della Fiorentina. Doveva essere l’anno della consacrazione definitiva, per il club e per l’attaccante, forte anche del rinnovo contrattuale e di una clausola al rialzo. Invece, dopo 17 giornate, la realtà racconta di una squadra ultima in classifica e di un Kean irriconoscibile, lontano dal rendimento che lo aveva portato al centro del progetto viola e della Nazionale.

Il dato più evidente è quello realizzativo: solo 4 gol in campionato contro gli 11 segnati nelle prime 16 gare della scorsa stagione. La media è crollata da una rete ogni 119 minuti a una ogni 352, nonostante un minutaggio simile. Eppure, gli xG restano in linea con l’anno passato, segno che le occasioni non mancano: il problema è la conversione, con sei gol “persi” rispetto alle aspettative statistiche. Anche il cambiamento del sistema offensivo viola ha inciso, riducendo la qualità delle giocate e dei rifornimenti per l’attaccante.

A confermare il momento difficile sono anche i numeri sui tiri: Kean calcia più spesso rispetto allo scorso anno, ma trova molto meno la porta, con una percentuale di conclusioni nello specchio dimezzata. A Parma, emblema della confusione generale, ha scelto spesso la soluzione individuale, sbagliando tempi e decisioni. Pochi gol e poca lucidità si alimentano a vicenda, mentre l’immagine di Kean passa dal vice capocannoniere di maggio al giocatore smarrito di oggi. Il 2026 dovrà essere l’anno delle risposte, per lui e per la Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.