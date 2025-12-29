Paolo Vanoli guiderà la Fiorentina fino alla Cremonese, ma poi? La Gazzetta dello Sportsi sofferma sulla posizione dell'allenatore viola e su un possibile ritorno di Stefano Pioli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Paratici vuole capire due cose su Vanoli. E potrebbe telefonare a Pioli”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Paratici vuole capire due cose su Vanoli. E potrebbe telefonare a Pioli”
La Gazzetta dello Sport su Paolo Vanoli
Il primo atto della sua gestione in viola sarà focalizzato proprio sull'allenatore e ad ora filtra fiducia e stima verso Vanoli ma la sfida alla Cremonese sarà inevitabilmente un nuovo spartiacque. Al di là del risultato, Paratici dovrà capire se il tecnico attuale abbia in mano la situazione di campo e di spogliatoio. In pratica se sia l'uomo giusto per salvarsi o se serva un altro traghettatore fino a giugno. La Fiorentina ad ora non prende in considerazione niente di diverso che andare avanti con Vanoli, neanche un ritorno di Pioli per cui fra l'altro andrebbero valutati il rapporto con lo spogliatoio ed eventuali strascichi post-esonero. Ma visto che è ancora sotto contratto a 3 milioni l'anno fino al 2028, una telefonata Paratici potrebbe pure fargliela. Se un ritorno di Pioli non venisse preso in esame, adesso sarebbe difficile capire le alternative.
© RIPRODUZIONE RISERVATA