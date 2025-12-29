Secondo il Corriere dello Sport, Paolo Vanoli rimarrà sulla panchina della Fiorentina fino a fine stagione. Salvo disastri sportivi quindi, l'ex Torino non si muoverà da Firenze. Non vale lo stesso per questi giocatori però, che saranno valutati da Fabio Paratici:
CorSport: “Sarà rivoluzione, via tanti giocatori. La posizione viola su Kean e Gud”
Fabio Paratici rivoluzionerà la rosa
Diverso il discorso per la squadra: a questo gruppo verrà concessa la fiducia per un ultimo sussulto d’orgoglio contro la Cremonese, poi cambieranno molte facce e molti intestatari degli armadietti nello spogliatoio e delle camere al Viola Park. Andrà via chi ha chiesto di andarsene e chi non sarà ritenuto all’altezza, arriveranno i rinforzi pronti tecnicamente e mentalmente per firmare l’impresa e far parte del nuovo corso che sarà, comprendendo che Firenze non è la Fiorentina ora in fondo alla classifica. Sì, intanto potrebbero essere subito Boga del Nizza in attacco, Martel del Colonia a centrocampo e Coppola del Brighton in difesa, ma altri ce ne saranno. Con Gudmundsson e Kean, che non si muovono perché hanno un impegno da mantenere, a trascinarli.
