Ernesto Poesio si sofferma sul ruolo che Fabio Paratici avrà in questa Fiorentina, costretto a convivere con la figura di Alessandro Ferrari che comunque rimane centrale. Ecco il suo commento sul Corriere Fiorentino:
Poesio: “Niente pieni poteri a Paratici, «total control» a Ferrari. Basterà?”
"Però la Fiorentina ha il dovere di provarci fino in fondo e di mostrare almeno di non meritare le ultime posizioni. Sarebbe già un passo avanti, fino a oggi non ci è proprio riuscita"
Perché il problema, ormai è lampante, è nelle radici di una squadra assemblata male e gestita peggio, dove i problemi invece di occasioni per migliorarsi sono diventate montagne e poi valanghe che hanno travolto lo spogliatoio. Prova ne è, al di là delle dichiarazioni (fino a quando ci sono state) rassicuranti di rito, che l’unico atto davvero riconoscibile della gestione Vanoli sia stato il cambio di fascia, passata dal braccio di Ranieri a quello di De Gea. È in questa polveriera, insomma, che dovrà iniziare a lavorare (e senza molto tempo a disposizione) Fabio Paratici. Un compito arduo tanto più che, secondo quanto emerge, non sarà quel dirigente «a pieni poteri» che da più parti era stato invocato. Il «total control» come sempre resterà in mano a Commisso e a chi, a Firenze, ne fa le veci cioé il direttore generale Alessandro Ferrari. Nessuno stravolgimento dunque, nella speranza che basti il mercato a cambiare il volto della Fiorentina. Sarà sufficiente per la salvezza? Le statistiche basate sui precedenti in realtà non regalano grandi speranze, le proiezioni e gli studi con gli algoritmi nemmeno. Però la Fiorentina ha il dovere di provarci fino in fondo e di mostrare almeno di non meritare le ultime posizioni. Sarebbe già un passo avanti, fino a oggi non ci è proprio riuscita.
