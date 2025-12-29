Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Iachini svela: “La verità dietro a un mio possibile ritorno alla Fiorentina”

news viola

Iachini svela: “La verità dietro a un mio possibile ritorno alla Fiorentina”

Iachini e Ballardini
"Paratici lo conosco bene: è una figura di grande esperienza nel calcio ad alto livello, una persona preparata e adatta a questo contesto"
Redazione VN

Beppe Iachini è stato uno dei nomi circolati nei giorni scorsi in caso di esonero di Paolo Vanoli. L'ex allenatore viola ha fatto chiarezza sul tema ai microfoni fi Rai Radio 1: 

La mia fu un’annata fuori dal comune, segnata da tante pressioni. Poi scoppiò l’emergenza Covid e riuscimmo a fare una rimonta importante, viaggiando a una media vicina ai due punti a partita e chiudendo tra il nono e il decimo posto. Guardando a ciò che succede oggi, non era affatto scontato. Quella attuale è una fase anomala e il mio augurio è che tutti riescano a uscirne: ci sono ancora spazi per rimettere insieme i pezzi

LEGGI ANCHE

OGGI

A inizio stagione si pensava che la Fiorentina potesse disputare un campionato diverso, ma le cose non sono andate così. Adesso la pressione è aumentata e i giocatori avvertono il peso della situazione. Servirebbe una striscia di risultati positivi per ritrovare tranquillità. A questo punto non ha più senso avere paura: la realtà va affrontata

PARATICI

Lo conosco bene: è una figura di grande esperienza nel calcio ad alto livello, una persona preparata e adatta a questo contesto. Proverà a dare una mano concreta al club e alla squadra, ora è fondamentale fare quadrato

CONTATTI

Faccio un grande in bocca al lupo a Paolo, perché sono momenti di enorme responsabilità per un allenatore e lo so per esperienza diretta. Al momento non ci sono stati contatti veri e propri. Sono molto legato all’ambiente viola, la Fiorentina rappresenta una parte importante della mia carriera. In una situazione del genere, comunque, nessuno direbbe di no alla panchina viola.

Leggi anche
La Fiorentina oggi su radio e tv locali
Ferrara su Kean: “Ritardi perdonati, contratto monstre. Serviva società più forte”

© RIPRODUZIONE RISERVATA