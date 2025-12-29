Iachini svela: “La verità dietro a un mio possibile ritorno alla Fiorentina”

OGGI
A inizio stagione si pensava che la Fiorentina potesse disputare un campionato diverso, ma le cose non sono andate così. Adesso la pressione è aumentata e i giocatori avvertono il peso della situazione. Servirebbe una striscia di risultati positivi per ritrovare tranquillità. A questo punto non ha più senso avere paura: la realtà va affrontata
PARATICI
Lo conosco bene: è una figura di grande esperienza nel calcio ad alto livello, una persona preparata e adatta a questo contesto. Proverà a dare una mano concreta al club e alla squadra, ora è fondamentale fare quadrato
CONTATTI
Faccio un grande in bocca al lupo a Paolo, perché sono momenti di enorme responsabilità per un allenatore e lo so per esperienza diretta. Al momento non ci sono stati contatti veri e propri. Sono molto legato all’ambiente viola, la Fiorentina rappresenta una parte importante della mia carriera. In una situazione del genere, comunque, nessuno direbbe di no alla panchina viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA