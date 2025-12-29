Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha commentato una voce (ancora senza nessuna conferma) che sta circolando tra i tifosi viola: una possibile clausola nel contratto di Paratici che prevederebbe la rescissione in caso di Serie B. Ecco il suo pensiero ai microfoni di Lady Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galli: “Clausola di addio in caso di B per Paratici? Sarebbe inaccettabile”
news viola
Galli: “Clausola di addio in caso di B per Paratici? Sarebbe inaccettabile”
Giovanni Galli sul contratto di Fabio Paratici
Se davvero fosse vero che Paratici stia già cercando una via di fuga, sarebbe qualcosa di inaccettabile. Se esistesse una clausola che gli permette di andarsene in caso di retrocessione, allora tutto perderebbe di senso: lo si prende proprio per salvare la squadra. Sarebbe assurdo. Se arrivasse a Firenze con le valigie già pronte a Sesto Fiorentino, non avrebbe alcun significato farlo venire. Se la Fiorentina scende in B, deve scendere anche lui. Detto questo, bisogna capire se queste voci corrispondano al vero, perché sembrano strane. Sarebbe una grande delusione, ma continuo ad avere fiducia in lui. Deve rendersi conto della realtà in cui sta entrando. E forse tutto questo potrebbe anche essere un segnale legato a una nuova proprietà, che prima di acquistare la Fiorentina e ripartire dalla Serie B ci penserebbe più di una volta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA