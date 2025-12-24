Viola News
Nazione: "Paratici, Goretti e quel messaggio a chi vuole lasciare Firenze"

Nazione: “Paratici, Goretti e quel messaggio a chi vuole lasciare Firenze”

La Fiorentina ha ufficialmente scelto Fabio Paratici come nuovo dirigente, con un contratto fino a giugno 2030. La decisione è stata presa dopo un blitz londinese di Ferrari e Goretti, poco prima della partita contro il Losanna, e segna l’inizio di un nuovo corso tecnico. Paratici, ancora formalmente Head of Football del Tottenham, trascorrerà il Natale in famiglia in Italia e poi tornerà a Londra per seguire gli Spurs, prima di sbarcare al Viola Park nei primi giorni del nuovo anno.

Nei prossimi giorni i contatti tra Paratici e i dirigenti viola saranno frequenti, anche se le prime decisioni importanti sul mercato arriveranno solo dopo le partite che chiuderanno il girone d’andata, da Parma a Lazio passando per Cremonese. Al momento solo Richardson ha chiesto apertamente la cessione, mentre la società ribadisce che sarà il club a decidere chi mettere sul mercato e chi trattenere fino al termine della stagione.

Il lavoro di Paratici sarà supportato dal direttore sportivo Goretti, che rimarrà in carica e fungerà da principale collaboratore. La stima reciproca tra i due faciliterà il lavoro di squadra, con Goretti che continuerà a monitorare lo spogliatoio e gli allenamenti, mentre Paratici si concentrerà sul nuovo ruolo di Head of Football. Lorenzo Giani, capo scout toscano, dovrebbe completare il team di supporto. Lo scrive la Nazione. 

