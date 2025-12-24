Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle condizioni di Robin Gosens. Il tedesco è ancora fermo ai box, con il suo rientro che slitta fino alla gara con la Cremonese. Inoltre, il quotidiano si sofferma, su alcuni voci di mercato e di un suo presunto addio a gennaio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Gosens e le voci su un addio a gennaio. Chi lo conosce, lo descrive così”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Gosens e le voci su un addio a gennaio. Chi lo conosce, lo descrive così”
Il punto sulle condizioni di Robin Gosens
Le malelingue sostengono che stia pensando soprattutto al mercato invernale, quando l’Atalanta potrebbe tornare a bussare ai viola dopo la scorsa estate, ma chi ha incontrato Robin Gosens racconta di un calciatore che non vede l’ora di rientrare nonostante il recente problema sia stato tutt’altro che banale. Ai box dall’ultima gara di ottobre, quella persa contro l’Inter, l’esterno tedesco è tra quelli che soffrono di più nel non poter aiutare il gruppo. Regolarmente al seguito della squadra, anche se non in grado di scendere in campo, Gosens sta vivendo questo periodo di recupero quasi come un dirigente, almeno a giudicare dalle pose in tribuna o dai discorsi motivazionali pre-partita come avvenuto a Reggio Emilia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA