Squadra che vince non si cambia, CorSport: “Vanoli conferma il 4-2-3-1”

La formazione della Fiorentina contro il Parma

Redazione VN 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 08:51)

Vanoli non cambia la Fiorentina che ha battuto l’Udinese, ma non per semplice scaramanzia: la formazione vista al Franchi ha rappresentato una vera svolta tattica rispetto al passato. Il passaggio alla difesa a quattro, l’intuizione di Parisi trequartista incursore e la libertà concessa a Gudmundsson di giocare più vicino a Kean hanno prodotto la prima, attesa vittoria in campionato. Il 5-1 ai friulani ha certificato il successo delle nuove idee, con Gudmundsson migliore in campo e decisivo insieme a Kean.

Per questo la “formula che vince” verrà riproposta al Tardini contro il Parma. L’unica variazione obbligata riguarda la squalifica di Ranieri, che apre le porte a Fortini come terzino sinistro, salvo indicazioni diverse dagli allenamenti. Al netto delle valutazioni quotidiane, non sono attese altre novità: insistere su questo assetto è considerato fondamentale per dare continuità e avvicinarsi a una normalità finora mai trovata.

L’unico vero dubbio resta sulla fascia sinistra, vista l’assenza prolungata di Gosens e la possibile alternativa Viti, ma riportare Parisi in difesa appare poco probabile dopo l’impatto avuto in zona offensiva. Il nuovo corso viola è chiaro: Dodo libero a destra, Comuzzo e Pongracic centrali, Fagioli regista avanzato con Mandragora e Ndour (o Sohm), Gudmundsson a supporto di Kean. Un 4-3-2-1 fluido che può trasformarsi in 4-4-1-1, ma che segna un taglio netto con il passato. E, per Vanoli, indietro non si torna. Lo scrive il Corriere dello Sport.