Rocchi a sorpresa: “Se viene messa in dubbia la buona fede, mi dimetto”

Rocchi risponde alle polemiche dopo Lazio-Udinese: “Se si mette in dubbio la nostra buona fede, lascio”. Difesa netta della classe arbitrale.
Dopo il silenzio stampa e l'invio della Pec da parte della Lazio dopo la sfida con l'Udinese, Gianluca Rocchi ha deciso di parlare ai microfoni di DAZN, difendendo la propria classe aribtrale:

Se si deve mettere in dubbio la nostra buona fede, io domattina lascio. Senza messe misure, perché su questo argomento non entro. Vengo qua e faccio sentire gli audio. Vi assicuro che non è piacevole, specialmente quando  commettiamo errori. Vogliamo fare meno errori possibili, sanno quanto mi incazzo, ma se uno non crede nella nostra buona fede, non è un problema mio

