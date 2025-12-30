Dopo il silenzio stampa e l'invio della Pec da parte della Lazio dopo la sfida con l'Udinese, Gianluca Rocchi ha deciso di parlare ai microfoni di DAZN, difendendo la propria classe aribtrale:
Rocchi a sorpresa: "Se viene messa in dubbia la buona fede, mi dimetto"
Rocchi risponde alle polemiche dopo Lazio-Udinese: “Se si mette in dubbio la nostra buona fede, lascio”. Difesa netta della classe arbitrale.
Se si deve mettere in dubbio la nostra buona fede, io domattina lascio. Senza messe misure, perché su questo argomento non entro. Vengo qua e faccio sentire gli audio. Vi assicuro che non è piacevole, specialmente quando commettiamo errori. Vogliamo fare meno errori possibili, sanno quanto mi incazzo, ma se uno non crede nella nostra buona fede, non è un problema mio
