Ex viola – Follia social contro Castrovilli e la famiglia: “Uno schifo, denunceremo”

Nuovo episodio di violenza digitale: dopo il caso Dodo a Firenze, stavolta nel mirino finisce l’ex numero 10 viola Gaetano Castrovilli a Bari

Redazione VN 28 dicembre 2025 (modifica il 28 dicembre 2025 | 13:34)

Non si ferma l'ondata di odio social che colpisce i calciatori e le loro famiglie. L'ultimo gravissimo episodio riguarda l'ex numero 10 della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, oggi in forza al Bari. Dopo il pareggio interno contro l'Avellino, la moglie del calciatore, Rachele Risaliti, ha reso pubblico un messaggio ricevuto su Instagram dai toni agghiaccianti: "Che il cancro vi divori tutti. Che i vostri figli e tutto ciò che avete muoiano".

La denuncia di Rachele Risaliti — Parole durissime, firmate da un utente e scatenate probabilmente dal momento difficile del Bari, attualmente quintultimo in Serie B. La replica di Rachele Risaliti non si è fatta attendere: "Sempre più spesso si leggono commenti di questo spessore: uno schifo, una vergogna. Il calcio dovrebbe essere divertimento, nonostante tutto. Sono amareggiata e schifata, sappi che denunceremo". Castrovilli, che nella sfida contro l'Avellino era tornato titolare dopo un infortunio, era stato bersagliato dai fischi del "San Nicola" per una prestazione opaca, ma la contestazione civile è sfociata in una violenza privata inaccettabile online.

Il caso Dodo — Quanto accaduto a Castrovilli ricalca tristemente quanto vissuto solo tre settimane fa in casa Fiorentina. In quell'occasione fu Amanda Ferreira, moglie di Dodo, a denunciare pubblicamente e presso le forze dell'ordine gli insulti e le minacce ricevute dalla sua famiglia a causa dell'ultimo posto in classifica dei viola.