Iachini: “Fiorentina, le sorprese sono dietro l’angolo. Ricordate Castrovilli?”

La Fiorentina ha inserito molti volti nuovi e Pioli è ancora alla ricerca della formazione ideale, motivo per cui sta dando spazio a più giocatori per mettersi in mostra. Ci vorrà pazienza: questa è la fase delle prove e delle valutazioni, poi sarà il campo a dare le risposte decisive e a delineare l’assetto più adatto. Ricordo l’anno in cui esplose Castrovilli: le sorprese possono arrivare in qualsiasi momento. La squadra sta iniziando a costruire una propria identità, considerando anche che finora ha dovuto giocare lontano dal Franchi e il debutto in casa è stato subito contro un avversario del calibro del Napoli. Per Fagioli il lungo stop ha pesato, ma ora sta ritrovando la sua posizione. La società ha comunque compreso l’esigenza di un rinforzo davanti alla difesa e ha puntato su Nicolussi Caviglia. Fagioli resta un elemento in grado di spostare gli equilibri, soprattutto quando potrà esprimersi da mezzala
