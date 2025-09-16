Adani: “Conte geniale. Hojlund ha fatto ammattire la difesa della Fiorentina”

Hojlund? È un Lukaku con dieci anni in meno: stessa fisicità ma con più brillantezza nei movimenti. Mi ha colpito il modo in cui, contro la Fiorentina, si sia calato subito nel sistema del Napoli rispondendo puntualmente alle indicazioni di Conte. A Firenze il tecnico ha ideato qualcosa di speciale, quasi rivoluzionario: ha impostato la costruzione con due giocatori chiave, Lobotka e De Bruyne, mentre davanti agivano Anguissa, McTominay e lo stesso Hojlund. In fase di pressione, De Bruyne saliva accanto al danese, ma quando c’era da organizzare la manovra si abbassava vicino a Lobotka. Da centravanti, Hojlund ha diretto lo sviluppo del gioco in modo impeccabile, dentro un meccanismo in cui i palleggiatori azzurri fanno la differenza pur non avendo lo scatto puro come arma principale. Hojlund ha attaccato la profondità in maniera perfetta, come si è visto sul 2-0, ma ha saputo anche integrarsi con i compagni in modo maturo, alla maniera del miglior Lukaku, favorendo l’ultima giocata. Nel corpo a corpo ha mandato in tilt i tre difensori viola, mentre la qualità tecnica dei compagni ha completato il quadro. Certo, tutto questo è reso possibile dal lavoro eccezionale del Napoli: la squadra è stata costruita con logica e un centravanti con queste caratteristiche non poteva che esaltare il calcio di Conte, che infatti lo ha fortemente voluto. Dopo il 3-0 a inizio ripresa, e già nel primo tempo, gli azzurri avrebbero potuto trovare altre due reti. È vero, sul 3-1 hanno rischiato di rimettere in corsa la Fiorentina, ma la superiorità era evidente».