L'ex difensore viola, Daniele Carnasciali, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Carnasciali critica il mercato: “Alcuni giocatori non sono adatti per Pioli”
news viola
Carnasciali critica il mercato: “Alcuni giocatori non sono adatti per Pioli”
L'opinione dell'ex difensore viola, Daniele Carnasciali, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul mercato e sul Napoli
La situazione non è facile, si spera che la prossima vada meglio. Conosco bene Pioli, serve tempo ma Firenze non ne concede molto. Ha vinto un campionato con il Milan, ha tanta esperienza, è normale che ci sia pressione su di lui. Il primo errore è stato fatto sul mercato, sono stati presi alcuni giocatori che non sono adatti al gioco del tecnico. Non vedo un gioco di squadra nella Fiorentina. La partita con il Napoli è a sé, sono una squadra fortissima che non ti dà respiro. Comuzzo? Classico giocatore di una volta, segue il giocatore ovunque. Se non cambi le caratteristiche fai fatica. L'hanno fatto sentire il difensore più forte d'Italia e quando sbagli puoi andare in confusione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA