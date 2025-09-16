David Guetta durante il "Pentasport" di Radio Bruno, ha detto la sua sulla partita della Fiorentina con il Napoli. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Guetta: “Non vedo il gioco della Fiorentina. Se avesse iniziato così Palladino…”
news viola
Guetta: “Non vedo il gioco della Fiorentina. Se avesse iniziato così Palladino…”
L'opinione di David Guetta
La Fiorentina l'altra sera ha fatto un disastro totale, gli ultimi 15 minuti okay ma non contano. C'è una parte di Firenze che chiede del tempo per Pioli giustamente eh, ma se Italiano o Palladino avessero iniziato così sarebbero venuto giù i muri. In questo momento l'allenatore non ha pressioni. Io non vedo il gioco della Fiorentina, non riesco a capire di che pasta è fatta. Non ho visto un gioco offensivo, questa squadra non riesce a impostare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA