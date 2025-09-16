Viviano: “Preoccupato per la Fiorentina. Comuzzo? Ecco in cosa pecca”

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Con il Napoli, chi ha giocato a calcio, sa che può succedere. Soltanto che è successo dopo due partite tutt'altro che convincenti, sono abbastanza preoccupato per la situazione in casa Fiorentina. Perdiamo due punti a Cagliari per una papera di De Gea, che già detto così fa ridere, di solito quelle le para con la bocca. A Torino il gol sbagliato di Kean, un'espulsione non data...Diciamo che avrei avuto il dubbio della squadra anche se avesse vinto le prime due. La Fiorentina in questo momento non ha un gioco ben definito, anche se con il Napoli ho visto molti errori individuali. La difesa a tre? Serve fare pressione sulla palla, perché poi gli avversari tendono da allargarti e giocare nell'1vs1. Comuzzo? Ragazzo giovane su cui ci si può lavorare. Bravissimo in marcatura quando ha il suo riferimento, molto meno quando deve leggere le situazioni. Como? Farei giocare sia Fagioli che Nicolussi Caviglia.
