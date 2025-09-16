Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Polverosi chiede: “Chi avrebbe potuto prendere la Fiorentina meglio di Pioli?”

news viola

Polverosi chiede: “Chi avrebbe potuto prendere la Fiorentina meglio di Pioli?”

Pioli
Il quesito di Polverosi
Redazione VN

Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole su Stefano Pioli: 

Se una situazione del genere fosse capitata con un tecnico alle prime armi, come lo era Italiano agli inizi o come lo è Palladino adesso avrei avuto molte più perplessità per la Fiorentina. Se Pioli non riesce a trovare la soluzione, allora diventa un problema sia per lui che per la squadra. Ma resto fiducioso, perché il valore del suo lavoro è evidente a tutti. Non vedo chi, meglio di Pioli, avrebbe potuto guidare la Fiorentina. Il giocatore su cui punterei è Fazzini, e mi pare che anche l’allenatore stia andando in quella direzione, visto che è sempre uno dei primi a cui dà fiducia.

Leggi anche
Guetta: “Fiorentina un disastro. Se avessero iniziato così Palladino o Italiano…”
Segui “A Pranzo con Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA