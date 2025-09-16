Sandrelli sul centrocampo: “È come la tiroide. Fagioli è un fantasista”

Massimo Sandrelli, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
L'opinione di Massimo Sandrelli, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, sul centrocampo della Fiorentina
Non è un problema di chi gioca o no. Il centrocampo è come la tiroide, se non funziona quella è un casino. Da lì parte tutto, serve equilibrio in quella parte di campo. Un centrocampo buono copre la difesa e partecipa anche all'attacco. Fagioli è un giocatore che il regista non l'ha mai fatto, lui è un fantasista con un piede delicatissimo. Toccherà a Pioli mettere assieme Fazzini, Nicolussi e tutti gli altri. Prima vanno fatti giocare i giocatori forti, che abbiano carattere e personalità. Se metti assieme giocatori che non qualità, ma solo corsa e gamba, il gioco non verrà mai fuori.
