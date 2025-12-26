Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Ricordate Savic? Infortunio gravissimo per l’ex viola. L’esito degli esami

altre news

Ricordate Savic? Infortunio gravissimo per l’ex viola. L’esito degli esami

Savic
Bruttissime notizie per l'ex difensore della Fiorentina, Stefan Savic: con questo infortunio potrebbe addirittura aver finito la sua carriera
Redazione VN

Dopo essere stato per tanti anni un punto di riferimento della difesa dell'Atletico Madrid, la scorsa estate l'ex centrale della Fiorentina, Stefan Savic, ha scelto di ripartire dalla Turchia con la maglia del Trabzonspor, arrivando da svincolato. In questa esperienza il difensore montenegrino era stato eletto anche capitano della squadra, fino all'ultimo guaio fisico emerso nell'ultima trasferta contro il Genclerbirligi. Tutti sono rimasti sulle spine fin dal primo momento, fino all'esito degli esami a cui si è sottoposto per verificarne la gravità. Di seguito il comunicato:

Nel 17° turno della Trendyol Super Lig Mehmet Ali Yılmaz Season, durante la partita contro il Gençlerbirliği, il nostro calciatore Stefan Savic, che è dovuto uscire dal campo a causa di un infortunio, è stato sottoposto a controlli medici e a una risonanza magnetica, dai quali è emersa una lesione parziale con sanguinamento e forte edema nel muscolo e nel tendine del polpaccio destro. Il trattamento del nostro giocatore è già iniziato sotto la supervisione del nostro team medico.

Si preannuncia un lungo stop per il 34enne, che potrebbe mettersi a rischio la sua carriera da calciatore.

Leggi anche
Sentite Diks: “Ho un conto in sospeso con la Fiorentina. Astori? Vi racconto”
Ex viola – Coppa d’Africa: Egitto in 10, ma ci pensa il solito Salah

© RIPRODUZIONE RISERVATA