Dopo essere stato per tanti anni un punto di riferimento della difesa dell'Atletico Madrid, la scorsa estate l'ex centrale della Fiorentina, Stefan Savic, ha scelto di ripartire dalla Turchia con la maglia del Trabzonspor, arrivando da svincolato. In questa esperienza il difensore montenegrino era stato eletto anche capitano della squadra, fino all'ultimo guaio fisico emerso nell'ultima trasferta contro il Genclerbirligi. Tutti sono rimasti sulle spine fin dal primo momento, fino all'esito degli esami a cui si è sottoposto per verificarne la gravità. Di seguito il comunicato:
Ricordate Savic? Infortunio gravissimo per l’ex viola. L’esito degli esami
Bruttissime notizie per l'ex difensore della Fiorentina, Stefan Savic: con questo infortunio potrebbe addirittura aver finito la sua carriera
Nel 17° turno della Trendyol Super Lig Mehmet Ali Yılmaz Season, durante la partita contro il Gençlerbirliği, il nostro calciatore Stefan Savic, che è dovuto uscire dal campo a causa di un infortunio, è stato sottoposto a controlli medici e a una risonanza magnetica, dai quali è emersa una lesione parziale con sanguinamento e forte edema nel muscolo e nel tendine del polpaccio destro. Il trattamento del nostro giocatore è già iniziato sotto la supervisione del nostro team medico.
Si preannuncia un lungo stop per il 34enne, che potrebbe mettersi a rischio la sua carriera da calciatore.
