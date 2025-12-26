L'ex terzino della Fiorentina, oggi al Borussia Monchengladbach, Kevin Diks, ha parlato a Gianlucadimarzio.com della sua esperienza passata a Firenze, ormai diversi anni fa, senza però mai trovare fortuna. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Sentite Diks: “Ho un conto in sospeso con la Fiorentina. Astori? Vi racconto”
altre news
Sentite Diks: “Ho un conto in sospeso con la Fiorentina. Astori? Vi racconto”
Le parole dell'ex terzino viola, Kevin Diks, sul momento che sta passando la Fiorentina, il suo passato e la scomparsa di Astori
Ho vissuto tante belle cose lì e poi è stata la mia prima esperienza all’estero. Ma a dire il vero io ho questa sensazione di avere un conto in sospeso con la Fiorentina, perché le cose non sono andate come avrei voluto. Ma fa parte del calcio.
LEGGI ANCHE
Sulla scomparsa di Astori nel marzo 2018—
All’epoca ero in prestito al Feyenoord e avevo letto la notizia alla svelta quella mattina. La prima cosa che ho fatto è stato scrivere ad alcuni compagni di squadra. Conoscevo Davide, era uno dei pochi giocatori di quella Fiorentina che parlava inglese. Mi aiutò molto, giocavamo a due tocchi in palestra. La conferma della notizia mi ha devastato e sono subito corso in Italia per il funerale e per onorare la sua memoria insieme ai compagni.
Su Pioli e la Fiorentina attuale—
So che è stato esonerato. Seguo ancora la Fiorentina. Nel calcio a volte le cose non vanno come vorresti, ma fa anche questo parte dello sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA