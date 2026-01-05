Viola News
Bove, finalmente la svolta? Di Marzio: “Risoluzione con la Roma, poi all’estero”

La carriera di Bove riparte definitivamente? Giocatore e Roma a lavoro per la risoluzione del contratto del calciatore ex Fiorentina
Redazione VN

La Roma e Edoardo Bove sono al lavoro per arrivare alla risoluzione del contratto. Una scelta che permetterebbe al centrocampista, ex Fiorentina, di riprendere l’attività agonistica all’estero, dove i regolamenti consentono di scendere in campo anche con defibrillatore sottocutaneo.

La permanenza in Serie A, infatti, non sarebbe compatibile con questa condizione, motivo per cui l’ipotesi più concreta resta quella di un’esperienza fuori dall’Italia. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

