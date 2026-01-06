Giuntoli: “Nico Gonzalez? Non mi ero sbagliato. Non ho avuto tempo a Torino”

La parentesi di Cristiano Giuntoli alla Juventus è stata deludente. L'ex dirigente del Napoli a Torino non ha fatto bene, con acquisti che non si sono rivelati azzeccati. Giuntoli recentemente è stato accostato anche alla Fiorentina . In una breve chiaccherata al Corriere dello Sport, l'ex Juventus è tornato sulla parentesi bianconera:

"Niente interviste, più avanti. Comunque materiale ne avresti… Da Huijsen criticato… A Kolo Muani… Nico Gonzalez sta facendo benissimo all’Atletico Madrid, forse non mi ero sbagliato. Potresti parlare di tutti quelli che ho venduto. Avevo riordinato i conti. Sono arrivato che perdevano 300 milioni, ora sono a meno 58. L’età media è passata da 30 a 25."