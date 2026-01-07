L’approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina appare ormai quasi certo, ma dall’Inghilterra arrivano parole che invitano alla cautela. A ribadirlo è stato Frank, attuale allenatore del Tottenham, che ha voluto fare chiarezza sul ruolo del dirigente italiano all’interno del club londinese.
Frank ribadisce: “Paratici? Sta lavorando molto duramente per il Tottenham”
Interpellato direttamente sulla situazione di Paratici e sulle voci che lo vorrebbero vicino a un ritorno in Serie A, il tecnico è stato netto: “Paratici? Gli stiamo pagando lo stipendio, ed è normale che lavori per noi. Sta lavorando molto duramente per la nostra causa. L’ultima volta che ho parlato con lui? Prima del Sunderland”
Parole che sembrano allontanare, almeno per il momento, l’ipotesi di un approdo immediato a Firenze. Nonostante le indiscrezioni di mercato, Paratici, secondo Frank, risulta dunque ancora pienamente coinvolto nei piani del Tottenham, sia a livello operativo che decisionale.
