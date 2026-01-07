Frank ribadisce: “Paratici? Sta lavorando molto duramente per il Tottenham”

L’approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina appare ormai quasi certo , ma dall’Inghilterra arrivano parole che invitano alla cautela. A ribadirlo è stato Frank , attuale allenatore del Tottenham , che ha voluto fare chiarezza sul ruolo del dirigente italiano all’interno del club londinese.

Interpellato direttamente sulla situazione di Paratici e sulle voci che lo vorrebbero vicino a un ritorno in Serie A, il tecnico è stato netto: “Paratici? Gli stiamo pagando lo stipendio, ed è normale che lavori per noi. Sta lavorando molto duramente per la nostra causa. L’ultima volta che ho parlato con lui? Prima del Sunderland”