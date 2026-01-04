De Gea (conf): “Ora massima unione. Se uno non vuole stare, arriva un altro”

David De Gea, portiere della Fiorentina, in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Cremonese. Le sue parole:
Le parole in conferenza stampa del portiere della Fiorentina, David De Gea, al termine della partita contro la Cremonese
Sulla fascia di capitano e lo spogliatoio
Per me è una responsabilità portare la fascia di capitano, ma sono abituato perché l'ho portata anche allo United. Sono il più vecchio, quindi devo dare una mano a tutti, aiutare i compagni e trasmettere tranquillità. Se uno non vuole stare in una squadra può andare via e ne arriva un altro. E' così in tutte le squadre del mondo.
Sulla partita
Questa vittoria è importantissima per noi. Qualche partita fa potevamo fare qualche punto in più. Si vede che la squadra è in crescita. Oggi volevamo fare i tre punti. Siamo uniti, anche come ha detto Moise Kean, dobbiamo stare tutti insieme. Dobbiamo essere una cosa sola e essere sulla stessa strada.
Sulle sue prestazioni e il clean sheet di oggi
Conta tanto, cominciare a fare questi clean sheet è importante. Tutti non stavamo dando il massimo fino ad ora. Oggi abbiamo meritato i tre punti. Se mi rimprovero qualche errore? Sicuramente ne ho commessi alcuni in più, ma questo è il calcio. Capita a tutti, è normale. Ma io sono tranquillo, vado avanti.
Sulla situazione
Io non mi sono mai trovato in una situazione simile, ma il calcio è come la vita, non sempre tutto va bene. Tutti speriamo di uscire da questa situazione. Dobbiamo fare un passo alla volta, ma stiamo lavorando sodo. Anche nei momenti di difficoltà si cresce, ti fa maturare prima.
Sulla squadra
Questa è una squadra che se due/tre non lavorano bene arrivano dei problemi. Kean è importantissimo per noi, tutti gli vogliamo molto bene. E' un momento di difficoltà, ma dobbiamo uscirne tutti.
Sui tifosi e il momento
La situazione è dura, io lo soffro. Lo sento il calcio. Non sono fiorentino, ma da quando sono arrivato qua mi percepisco tale. Dobbiamo cominciare a fare punti su punti, perché la strada è lunga.
