Frank: “Paratici allo stadio? Non ne sapevo nulla. Circolano troppe voci!”

Fabio Paratici è a un passo dalla Fiorentina.Anche in Inghilterra, in casa Tottenham, questa situazione sta creando tantissime voci intorno al club inglese. Thomas Frank, allenatore degli Spurs, ha commentato così in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Crystal Palace:

Non sapevo che Vinai e Fabio fossero presenti allo stadio ma me lo aspettavo. Come ho già detto, in questo periodo sono circolate tantissime voci su ogni aspetto: dai giocatori allo staff, fino ai dirigenti. Praticamente su chiunque

