Runjaic (conf): “Giocato bene per cinque minuti. Regalati gol facili”

Kosta Runjaić, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Abbiamo giocato bene per i primi cinque minuti, poi il cartellino rosso ha cambiato tutto, è stato un nostro regalo, ma questo è il calcio. Sono. molto amareggiato per la mancata reazione, abbiamo concesso gol semplici a una squadra che sta lottando per la salvezza. Vorrei congratularmi con la Fiorentina per la prima vittoria in campionato
