Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Runjaic (conf): “Giocato bene per cinque minuti. Regalati gol facili”

news viola

Runjaic (conf): “Giocato bene per cinque minuti. Regalati gol facili”

Runjaic (conf): “Giocato bene per cinque minuti. Regalati gol facili” - immagine 1
Kosta Runjaić, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta con la Fiorentina
Tommaso Ormini

Kosta Runjaić, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

Abbiamo giocato bene per i primi cinque minuti, poi il cartellino rosso ha cambiato tutto, è stato un nostro regalo, ma questo è il calcio. Sono. molto amareggiato per la mancata reazione, abbiamo concesso gol semplici a una squadra che sta lottando per la salvezza. Vorrei congratularmi con la Fiorentina per la prima vittoria in campionato

Leggi anche
Nani (conf): “Perdere così è inaccettabile. Rigore Pongracic? Assurdo”
Losanna, Zeidler: “Stasera mi concedo una birra. Che fortuna Kean in panchina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA