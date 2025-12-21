Nani (conf): “Perdere così è inaccettabile. Rigore Pongracic? Assurdo”

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta esterna con la Fiorentina. Ecco le sue parole:
Siamo una squadra giovane, che alterna prestazioni buoni a queste, che sono inaccettabili. La Fiorentina è una squadra forte, costruita per l'Europa League. Noi siamo fisici, non ci aspettavamo di perdere 5-1. L'espulsione è una scusa, devi essere più forte di questo se vuoi alzare il livello. Adesso penseremo al primo traguardo, cioè la salvezza, poi da lì in poi penseremo ad altro. Rigore Pongracic? Assurdo non sia stat dato, ma ci siamo abituati, non ce li danno mai. Non abbiamo perso per quell'episodio. Ho parlato io oggi perché quando le cose non vanno bene ci metto sempre la faccia. Volevano regalare un'altra gioia ai nostri tifosi, oggi esco da qui con l'amaro in bocca
