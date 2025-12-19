Il tecnico del Losanna Peter Zeidler parla dopo il match vinto contro la Fiorentina in Conference League. Le sue parole in conferenza stampa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Losanna, Zeidler: “Stasera mi concedo una birra. Che fortuna Kean in panchina”
news viola
Losanna, Zeidler: “Stasera mi concedo una birra. Che fortuna Kean in panchina”
Le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa dopo la vittoria contro i viola.
Una delle nostre migliori partite stagionali. Abbiamo pensato prima di squadra. E questo ha funzionato. La Fiorentina così disastrosa? Ha grandissimi giocatori. Il termine disastroso è esagerato. La prestazione dei viola è stata negativa ma anche per merito nostro. Di disastroso non c'è stato nulla, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo fatto una cosa meravigliosa col Besiktas, oggi abbiamo replicato. Non bevo alcool di solito, mi sono concesso una birra. Cosa sapevo della Fiorentina? L'ho vista con la Dinamo e il Verona. Ma la chiave per vincere è stato l'aspetto mentale. Per fortuna hanno tenuto Kean in panchina dal 1'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA