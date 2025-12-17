Fagioli sullo spogliatoio: “C’è stato un confronto. Si son visti miglioramenti”

"Con i miei compagni non siamo felici di questa situazione. C'è stato un confronto due settimane fa, e da lì siamo ripartiti bene a livello mentale. Con il Verona abbiamo dominato la partita. Certo che ci vuole il risultato, ma intanto dei miglioramenti si sono visti. Quando le cose vanno male, escono mille notizie. Non va bene, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Se ci sono dei leader nella Fiorentina? Tutte le squadre hanno dei leader, e noi seguiamo gli esempi dei più vecchi e di Luca Ranieri che è il capitano".