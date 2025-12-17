Fagioli: “Atteggiamento positivo con il Verona. Ecco dove vorrei giocare”

Le parole in conferenza stampa del centrocampista viola.

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Losanna LE PROBABILI FORMAZIONI. Ecco le sue parole.

"Ho fatto una buona partita contro il Verona, e penso che si sono visti dei passi in avanti come squadra. L'atteggiamento secondo me è stato positivo, ma poi conta il risultato. Adesso sta a noi".

Sul ruolo in campo — "Mi piace giocare sia mezzala sia davanti alla difesa, ma dove mi chiede il mister io gioco. Ho giocato bene con il Verona, le prestazioni dei singoli contano per il risultato, purtroppo però non è arrivato. Ora sta a noi".

Sul gruppo — "Con i miei compagni non siamo felici di questa situazione. C'è stato un confronto due settimane fa, e da lì siamo ripartiti bene a livello mentale. Con il Verona abbiamo dominato la partita. Certo che ci vuole il risultato, ma intanto dei miglioramenti si sono visti. Quando le cose vanno male, escono mille notizie. Non va bene, soprattutto in questi momenti di difficoltà. Se ci sono dei leader nella Fiorentina? Tutte le squadre hanno dei leader, e noi seguiamo gli esempi dei più vecchi e di Luca Ranieri che è il capitano".

Sui tifosi — "Il dibattito tifosi-squadra va avanti da tempo. Da parte nostra, bisogna solo ringraziare i tifosi. Ci hanno sempre sostenuti. Son convinto che questa squadra possa uscire da questa situazione, e lo possiamo fare tutti insieme".

Sul suo rendimento — "Quest'anno con il Verona è stata la mia prima prestazione di livello. Deve diventare una costante. L'anno scorso, invece, sono calato nel finale".

Sulla Conference League — "L'anno scorso la Conference League l'ho vissuta dagli ottavi di finale. Man mano che va avanti, è una competizione bellissima. Dobbiamo cercare di arrivare adesso tra le prime 8 e poi andare avanti a cercare i nostri obiettivi".