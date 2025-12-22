Viola News
Parma, Ondrejka suona la carica: “Sabato vogliamo controllare noi il il gioco”

Le parole dell'attaccante in vista dello scontro salvezza
Jacob Ondrejka, attaccante del Parma, ha parlato questo pomeriggio in conferenza stampa parlando anche del match contro la Fiorentina di questo fine settimana. QUeste le sue parole:

Ci siamo detti che dobbiamo lavorare insieme in questa settimana. È l'unica cosa di cui abbiamo bisogno: lavorare insieme e cercare di vincere le partite. La partita della Fiorentina ieri? Non ho visto la loro partita, stavo tornando qui a Parma dalla Svezia. Non ho nemmeno visto i gol ancora. Spero che terremo il comando del gioco e proveremo a essere il più offensivi possibili, per creare sempre più occasioni da gol. È una partita importante ma non credo che la vediamo così diversamente dalle altre partite. Dovremo essere focalizzati sul fare la nostra parte e cercare di vincere la partita. Spero che prenderemo il controllo del gioco, cercando di giocare più offensivi e creando più occasioni da gol. Se non facciamo gol non possiamo vincere le partite

