Parma, Ondrejka suona la carica: “Sabato vogliamo controllare noi il il gioco”

Ci siamo detti che dobbiamo lavorare insieme in questa settimana. È l'unica cosa di cui abbiamo bisogno: lavorare insieme e cercare di vincere le partite. La partita della Fiorentina ieri? Non ho visto la loro partita, stavo tornando qui a Parma dalla Svezia. Non ho nemmeno visto i gol ancora. Spero che terremo il comando del gioco e proveremo a essere il più offensivi possibili, per creare sempre più occasioni da gol. È una partita importante ma non credo che la vediamo così diversamente dalle altre partite. Dovremo essere focalizzati sul fare la nostra parte e cercare di vincere la partita. Spero che prenderemo il controllo del gioco, cercando di giocare più offensivi e creando più occasioni da gol. Se non facciamo gol non possiamo vincere le partite